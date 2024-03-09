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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деджонте Мюррэй повторил личный рекорд по очкам в НБА – 41 в победной игре с «Мемфисом»

Деджонте Мюррэй повторил личный рекорд по очкам в НБА – 41 в победной игре с «Мемфисом»

Защитник «Атланты» записал на свой счет 41 очко при 17 из 25 с игры в победной встрече с «Мемфисом» (99:92).

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