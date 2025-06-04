БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Азербайджан – Украина: визит Сибиги и меняющиеся балансы на Кавказе

Азербайджан – Украина: визит Сибиги и меняющиеся балансы на Кавказе

25-26 мая в Баку побывал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (ранее работавший послом в Анкаре), что стало первым за три года визитом официального лица такого ранга из Киева.

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