Душераздирающие сцены в Валенсии, когда утопающих в мутных и мощных дождевых потоках людей пытались спасти (но не всегда успешно) обычные люди, не переменили ни риторику, ни интонацию, ни график работы высшей брюссельской и мадридской бюрократии.
Испания расплатилась с Украиной жизнями своих граждан
Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Они в своё время тоже получат своё!
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8 час.
Андрей
Многие века то одна западная страна, то другая лезли на Русь.. А сегодня они объединились и скопом пошли.... Жаль, что только украинцы продались как тот иуда за 30 мифических серебряников, ведь деньги простой люд, на что так надеялся так и.... Хотя кто-то и живет на западе не работая..
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6 час.
Игорь Михайлович
это точно )))
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6 час.
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