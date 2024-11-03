Испания расплатилась с Украиной жизнями своих граждан

Андрей

Многие века то одна западная страна, то другая лезли на Русь.. А сегодня они объединились и скопом пошли.... Жаль, что только украинцы продались как тот иуда за 30 мифических серебряников, ведь деньги простой люд, на что так надеялся так и.... Хотя кто-то и живет на западе не работая..