Пауэрбанк взорвался в самолёте авиакомпании "Якутия" во время рейса из Санкт-Петербурга в Якутск. Устройство находилось в ручной клади.
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Пауэрбанк взорвался в самолёте авиакомпании "Якутия" во время рейса из Санкт-Петербурга в Якутск. Устройство находилось в ручной клади.
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