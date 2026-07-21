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Царьград

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Военкор Сладков об отставке Сырского и назначении Драпатого: "Попахивает виселицей"

Военкор Сладков об отставке Сырского и назначении Драпатого: "Попахивает виселицей"

Отставка главкома ВСУ не стала большой неожиданностью – массовые митинги в Киеве, Одессе, Львове и других крупных городах "за Фёдорова" очень быстро переросли в "против Сырского".

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