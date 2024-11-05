В Смоленске мэрия прокомментировала исчезновение забора вокруг «бетонной дыры»

МКУ «Строитель» обещает поставить более долговечную конструкцию Многострадальная «бетонная дыра», расположенная в районе улиц Большая и Малая Краснофлотские, вновь лишилась забора: ограждение, которое ранее пытались похитить, все-таки исчезло.
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