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В Смоленске мэрия прокомментировала исчезновение забора вокруг «бетонной дыры»

В Смоленске мэрия прокомментировала исчезновение забора вокруг «бетонной дыры»

МКУ «Строитель» обещает поставить более долговечную конструкцию Многострадальная «бетонная дыра», расположенная в районе улиц Большая и Малая Краснофлотские, вновь лишилась забора: ограждение, которое ранее пытались похитить, все-таки исчезло.

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