Минспорт о неуплате взноса в WADA: «Необходимо выработать механизм оплаты для стран, не являющихся членами Совета Европы»

«РФ является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета WADA.
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