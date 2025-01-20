Держатели бумаг X5 и «Русагро» заплатят повышенный НДФЛ

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась к министерству финансов, Банку России, Госдуме и Совету Федерации с просьбой устранить налоговые последствия для частных инвесторов, вызванные принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию.
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