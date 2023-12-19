Генпрокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей в самолетах

РИАМО - 19 дек. Генеральная прокуратура обязала российские авиакомпании не рассаживать в самолетах родителей и детей отдельно, потому что данные условия не соответствуют требованиям закона, сообщается на сайте надзорного ведомства.
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