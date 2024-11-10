Захарова отдала Трампу должное за оценку общества США как больного

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Победившему на выборах американского президента республиканцу Дональду Трампу необходимо отдать должное за его реалистичную оценку граждан Соединенных Штатов как "больного общества".
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