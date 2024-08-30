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Петербургский дневник

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В Новоселье завершился областной фестиваль «День детства»

В Новоселье завершился областной фестиваль «День детства»

На протяжении трех месяцев он собирал семьи с детьми по всему региону Как рассказал телеканал «ЛенТВ24», прошедший областной фестиваль «День детства» в поселке Новоселье стал финальной точкой масштабного летнего события, на протяжении трех месяцев собиравшего семьи с детьми по всему региону.

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