В Новоселье завершился областной фестиваль «День детства»

На протяжении трех месяцев он собирал семьи с детьми по всему региону Как рассказал телеканал «ЛенТВ24», прошедший областной фестиваль «День детства» в поселке Новоселье стал финальной точкой масштабного летнего события, на протяжении трех месяцев собиравшего семьи с детьми по всему региону.
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