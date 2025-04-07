Все поздравляли наперебой. Кроме Трампа.Александр Овечкин обрел хоккейное бессмертие в ночь с воскресенья на понедельник, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», обойдя Уэйна Гретцки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии