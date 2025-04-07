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  • Silver Kont
    Ну, светка та ещё прости господи.......Журова: «Овечкин ...
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    А кому интересно мнение какого-то ублюдка с комплексом национальной неполноценности?Вратарь сборной У...
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Одно поздравление впечатлило Овечкина больше всего! Он не ждал увидеть своего кумира — величайшего американца

Одно поздравление впечатлило Овечкина больше всего! Он не ждал увидеть своего кумира — величайшего американца

Все поздравляли наперебой. Кроме Трампа.Александр Овечкин обрел хоккейное бессмертие в ночь с воскресенья на понедельник, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», обойдя Уэйна Гретцки.

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