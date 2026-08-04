20+ историй о людях, для которых увольнение обернулось счастьем — все сложилось даже лучше, чем они мечтали

Найти профессию, которая одновременно обеспечивает достаток и дарит радость — задача не из легких. Но иногда работа, которая поначалу казалась призванием, вдруг превращается в рутину и уже не поднимает настроение, как раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии