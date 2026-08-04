Проба 2
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Проба 2

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20+ историй о людях, для которых увольнение обернулось счастьем — все сложилось даже лучше, чем они мечтали

20+ историй о людях, для которых увольнение обернулось счастьем — все сложилось даже лучше, чем они мечтали

Найти профессию, которая одновременно обеспечивает достаток и дарит радость — задача не из легких. Но иногда работа, которая поначалу казалась призванием, вдруг превращается в рутину и уже не поднимает настроение, как раньше.

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