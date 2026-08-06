Стоимость перевозки грузов по Черному морю выросла в 2-3 раза из-за военных рисков

За последние два дня три оператора морских грузоперевозок ввели надбавки за военные риски (WRS) на направлении Турция — Новороссийск, что увеличило стоимость фрахта в два-три раза по сравнению с обычным уровнем.
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