WADA опровергло статью AP о прерванном расследовании в пользу Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве WADA прокомментировали появившуюся у американского СМИ информацию, что они «срочно остановили» ход экспертизы, поддерживающей тезисы о попадании запрещенного препарата в организм фигуристки Камиллы Валиевой через крупицы разрезанной на части таблетки.
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