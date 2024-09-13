WADA опровергло статью AP о прерванном расследовании в пользу Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве WADA прокомментировали появившуюся у американского СМИ информацию, что они «срочно остановили» ход экспертизы, поддерживающей тезисы о попадании запрещенного препарата в организм фигуристки Камиллы Валиевой через крупицы разрезанной на части таблетки.