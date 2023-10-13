Москва предоставила более 50 га для реализации инвестпроектов за август

В последний летний месяц город предоставил предпринимателям без торгов 50,7 га земли в аренду. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, правительство заключило с инвесторами девять договоров временного пользования участков для реализации масштабных инвестиционных проектов.