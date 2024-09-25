ПВЗ Ozon и Wildberries массово закрываются по всей России из-за дефицита кадров. По словам владельца сотни пунктов выдачи, никто не хочет работать, несмотря на повышение зарплат до 3-5 тысяч рублей за смену.
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