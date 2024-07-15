Борис Корчевников Письмо в личку из Киева: "Будьте добры, помолитесь за меня грешную. И если можно, напишите: как Вы думаете, после Победы у адекватных украинцев, те, которые сейчас во вражеском тылу, есть хотя бы слабая надежда на нормальную жизнь? Или нас все скопом запишут в нацисты? Если так, тогда действительно проще - гахнуть бомбой, чтобы все сразу.
Письмо из Киева
Комментарии
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Ина Куликова
Нет адекватнъх украинцев...
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4 час.
Валентин Воробьев
Кто хотят жить мирно, живите на здоровье. Никто тебя не тронет
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4 час.
Вячеслав 5
слеза пошла.
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3 час.
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