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Израиль откладывает обмен заключенными из-за "унизительных" церемоний

Израиль откладывает обмен заключенными из-за "унизительных" церемоний

Израиль отложил обмен палестинских заключенных, ссылаясь на "унизительные" церемонии в отношении освобожденных заложников.

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