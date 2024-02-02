«Это же от хорошего настроения», — что последнее сказала Заворотнюк перед тем, как пропала?

Анастасия Заворотнюк давно не выходит на связь с коллегами и знакомыми, но с чего все это началось и после какого события девушка пропала? Самая любимая «няня» страны перед своим исчезновением с экранов отправилась на презентацию в ювелирный салон в Ереване.