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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самедов об РПЛ: «Спартак» – главный конкурент «Краснодара», по игре вообще фаворит. Нравится, как целостно играет в обороне»

Экс-полузащитник « Спартака » Александр Самедов высказался о чемпионской гонке в РПЛ . – Для меня «Спартак» – главный конкурент « Краснодара », по игре он вообще для меня фаворит.

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