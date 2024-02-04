— …Мама говорит, что я не гостеприимная, это плохо, а я вообще не понимаю этого гостеприимства! – рассуждает тридцатилетняя Кристина.
Свой день рождения жена отметила в кафе, мужу не понравилось. «Мою днюху будем праздновать по старинке, с гостями и салатами!» – решил муж
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СС
Сергей Скрипальщиков
Нет. Кафе не вариант!
Ответить
14 час.
Светлана
Свой ДР мы можем отмечать по своему желанию, как угодно. А если муж захотел отметить свой ДР так как его порадует? Что жена 1 раз в год не может поднапрячься и сделать как хочет муж в его День рождения? Конечно можно встать в позу и сказать: готовить не буду, но... тогда разве это партнерство? Грош цена такому союзу! Союз, партнерство двух людей - это всегдв взаимопонимание, поддержка и да... жертва, но жертва в радость. Потому что человек дОрог, важен, друг-партнер, почему же иногда не порадовать его чтобы всё прошло по его сценарию? Я за то, чтобы доставить радость мужу в его день рождения!!!
Ответить
13 час.
Оксана Дъякова
А я люблю и кафе и дома. Квартира у нас тоже маленькая но так как дома в кафе не посидишь, можно сидеть до поздна, пить и есть не включая счётчик, говорить без фильтра. Кристине я бы посоветовала запастись фирменными ," дёшево и сердито " рецептами, а муж пусть в дом купит посудомоечную машину.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии