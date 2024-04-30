Страна и люди
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Страна и люди

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Операторы ударных FPV-дронов уничтожили украинский склад боеприпасов

Операторы ударных FPV-дронов уничтожили украинский склад боеприпасов

Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении специальной операции активно применяют ударные беспилотники для уничтожения вражеской боевой техники и украинских националистов на открытой местности и в укрытиях.

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