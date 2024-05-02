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3 мая в Мангистау прибудет медицинский поезд «Саламатты Казакстан»

3 мая в Мангистау прибудет медицинский поезд «Саламатты Казакстан»

Специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет в Мангистаускую область 3 мая, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

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