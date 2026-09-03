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Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян "глупыми вбросами"

Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян "глупыми вбросами"

До этого федеральные аналитики подтвердили невозможность такого сценария Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании Восточного экономического форума, во время которой прокомментировал слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян.

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