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«Я видел силу русских». Россия обязательно добьется целей СВО. В Турции призвали Запад извиниться перед народами России и Украины

«Я видел силу русских». Россия обязательно добьется целей СВО. В Турции призвали Запад извиниться перед народами России и Украины

dikGAZETE | Турция "Я видел силу русских" и понял, что Москва добьется целей СВО, в западных странах произойдет раскол и их правительства рухнут, утверждает турецкий журналист на страницах издания dikGAZETE.

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