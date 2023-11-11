Аким Воземчук

Забыл Медведев упомянуть ,что транспортные самолеты ВВС США транспортировали героин из Афганистана в Европу,в Германию на военно-воздушную базу в Рамштайне ,вокруг которой наркомафия открыли свои многочисленные точки оптового сбыта наркотиков .После того как журналисты подняли шум вокруг этого трафика ,и поставки афганского героина и опиума существенно упали американцы потеряли всякий интерес к Афганистану,прибыль кончилась вместе с американским присутствием в этой стране.