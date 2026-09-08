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Газета.ру

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Лавров: русский народ не теряет чувство юмора даже в эпоху бурь и катастроф

Лавров: русский народ не теряет чувство юмора даже в эпоху бурь и катастроф

Отличительной чертой русского народа является чувство юмора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту .

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