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Царьград

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ОмЗМ-металл подал иск на 102 млн рублей против двух банков

ОмЗМ-металл подал иск на 102 млн рублей против двух банков

Омская компания "ОмЗМ-металл" снова подала иск на 102 млн рублей против Toronto Dominion Bank и "Юникредит банка".

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