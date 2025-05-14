Лула да Силва раскрыл, что именно Зеленский просил передать Путину

Политика как она есть

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается вернуться в Москву по окончании своего визита в КНР, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным просьбы украинских властей о возможных переговорах 15 мая в Стамбуле.