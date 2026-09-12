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Новости Липецка

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В Липецкой области снова зелёный уровень

В Липецкой области снова зелёный уровень

Ранее в регионе были введены жёлтый и красный уровни, но за это время инцидентов не случилось.В Липецкой области отменён жёлтый уровень «Воздушная опасность» и введён зелёный.

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