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Виталий Гречанюк: законы принимают люди, а не марсиане, а для этого нужно быть начитанным

Виталий Гречанюк: законы принимают люди, а не марсиане, а для этого нужно быть начитанным

Дальневосточный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) продолжает рубрику "Полка ЛиТРа" (6+), в рамках которой известные люди и медийные личности Дальнего Востока рассказывают о своих книжных инсайтах, а также делятся топами любимых произведений.

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