«Выстрел в ногу»: Конгресс США передал Трампу никчемный «адский рубильник» против РФ

Конгресс США одобрил масштабный законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана, который в СМИ и экспертной среде образно называют предоставлением президенту Дональду Трампу «адского рубильника».
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