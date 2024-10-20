МИД России прокомментировал отказ Киева от транзита российского газа

Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
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