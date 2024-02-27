Вчера 960 прочитали Запад уже неоднократно признавал свои просчеты в отношении России. Санкции не сработали, ограничения успешно обходятся благодаря поддержке дружественных государств, а заокеанские СМИ не перестают показывать свое разочарование относительно экономического развития РФ.