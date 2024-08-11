«Каждый сможет увидеть, какой путь прошел Петербург». Главный редактор «Петербургского дневника» рассказал, как команда готовилась к премьере фильма «Неолимпийские игры»

Место для премьерного показа было выбрано не случайно Документальную картину, снятую командой «Петербургского дневника», представили на площадке «Мой Петербург», сообщается на официальной странице выставки.
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