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Петербургский дневник

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«Каждый сможет увидеть, какой путь прошел Петербург». Главный редактор «Петербургского дневника» рассказал, как команда готовилась к премьере фильма «Неолимпийские игры»

«Каждый сможет увидеть, какой путь прошел Петербург». Главный редактор «Петербургского дневника» рассказал, как команда готовилась к премьере фильма «Неолимпийские игры»

Место для премьерного показа было выбрано не случайно Документальную картину, снятую командой «Петербургского дневника», представили на площадке «Мой Петербург», сообщается на официальной странице выставки.

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