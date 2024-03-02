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Валерий Дорожкин проследит за порядком в Туле 2 марта

Валерий Дорожкин проследит за порядком в Туле 2 марта

В период выходных дней организовано круглосуточное дежурство сотрудников администрации города Тулы. 2 марта дежурит Валерий Юрьевич Дорожкин, начальник управления по городскому хозяйству администрации города Тулы.

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