Валерий Дорожкин проследит за порядком в Туле 2 марта

В период выходных дней организовано круглосуточное дежурство сотрудников администрации города Тулы. 2 марта дежурит Валерий Юрьевич Дорожкин, начальник управления по городскому хозяйству администрации города Тулы.
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