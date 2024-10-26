На заключенных из соседней с Воронежской Липецкой области появились ориентировки

В сети появились ориентировки, якобы, на пятерых из шести сбежавших заключенных из липецкой колонии. Их опубликовали на телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны»В сети появились ориентировки, якобы, на пятерых из шести сбежавших заключенных из липецкой колонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)