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Воронежские новости

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На заключенных из соседней с Воронежской Липецкой области появились ориентировки

На заключенных из соседней с Воронежской Липецкой области появились ориентировки

В сети появились ориентировки, якобы, на пятерых из шести сбежавших заключенных из липецкой колонии. Их опубликовали на телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны»В сети появились ориентировки, якобы, на пятерых из шести сбежавших заключенных из липецкой колонии.

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