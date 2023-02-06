Правда ли, что ЕГЭ по русскому языку предлагают сделать необязательным? Рассказываем, как могут измениться требования вузов, а также порядок проведения единого госэкзамена Правила приёма в высшие учебные заведения хотят изменить с 2024 года.
Правда ли, что ЕГЭ по русскому языку предлагают сделать необязательным? Рассказываем, как могут измениться требования вузов, а также порядок проведения единого госэкзамена Правила приёма в высшие учебные заведения хотят изменить с 2024 года.
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