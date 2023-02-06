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Правда ли, что ЕГЭ по русскому языку предлагают сделать необязательным?

Правда ли, что ЕГЭ по русскому языку предлагают сделать необязательным?

Правда ли, что ЕГЭ по русскому языку предлагают сделать необязательным? Рассказываем, как могут измениться требования вузов, а также порядок проведения единого госэкзамена Правила приёма в высшие учебные заведения хотят изменить с 2024 года.

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