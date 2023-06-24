В Воронежском университете не стали останавливаться экзамены после введения в городе режима КТО

В пресс-службе Воронежского государственного университета заявили "Газете.Ru", что запланированные на сегодняшний день в учреждении экзамены "продолжаются в обычном режиме", несмотря на введенный в городе режим контртеррористической операции.
В пресс-службе Воронежского государственного университета заявили "Газете.Ru", что запланированные на сегодняшний день в учреждении экзамены "продолжаются в обычном режиме", несмотря на введенный в городе режим контртеррористической операции.
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