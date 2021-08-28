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Следы прошлого: где в России увидеть самые древние наскальные рисунки

Следы прошлого: где в России увидеть самые древние наскальные рисунки

С самых давних времен человечество стремилось оставить после себя какой-то след. Искусство не было чуждо даже самым древним представителям рода человеческого, и свидетельства этому – многочисленные петроглифы, которые сохранились до наших дней.

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