Следы прошлого: где в России увидеть самые древние наскальные рисунки

С самых давних времен человечество стремилось оставить после себя какой-то след. Искусство не было чуждо даже самым древним представителям рода человеческого, и свидетельства этому – многочисленные петроглифы, которые сохранились до наших дней.
С самых давних времен человечество стремилось оставить после себя какой-то след. Искусство не было чуждо даже самым древним представителям рода человеческого, и свидетельства этому – многочисленные петроглифы, которые сохранились до наших дней.
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