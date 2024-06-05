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Турция сделала заявление: БРИКС может стать для неё альтернативой ЕС – сказал глава МИД страны

Турция сделала заявление: БРИКС может стать для неё альтернативой ЕС – сказал глава МИД страны

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