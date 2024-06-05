Турция сделала заявление: БРИКС может стать для неё альтернативой ЕС – сказал глава МИД страны

Сегодня 340 прочитали Коварный Султан снова за своё! Вот только на сей раз Турция воткнёт свой знаменитый «нож в спину» не России, а наоборот – любимому Западу! Министр иностранных дел Турции заявил, что БРИКС может оказаться куда более привлекательной заменой Евросоюзу.