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В США назвали виновного в срыве переговоров России и Украины

В США назвали виновного в срыве переговоров России и Украины

В срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году виноват президент США Джо Байден. Об этом Роберт Кеннеди-младший заявил на митинге в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Аризона.

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