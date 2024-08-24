В США назвали виновного в срыве переговоров России и Украины

В срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году виноват президент США Джо Байден. Об этом Роберт Кеннеди-младший заявил на митинге в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Аризона.