Полный провал: в Киеве прячут зенитные танки Gepard и ставят пулеметы-убийцы ЗСУ Gepard на одной из переправ через Днепр Разочаровавшись в зенитных танках Gepard, ВСУ решили устанавливать в Киеве автоматические пулеметные турели с американскими 12,7-мм Browning M2.