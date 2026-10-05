Полный провал: в Киеве прячут зенитные танки Gepard и ставят пулеметы-убийцы ЗСУ Gepard на одной из переправ через Днепр Разочаровавшись в зенитных танках Gepard, ВСУ решили устанавливать в Киеве автоматические пулеметные турели с американскими 12,7-мм Browning M2.
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