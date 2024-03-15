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Депутат Ивлев: НАТО не открыли Америку словами о ракетах против флота РФ

Депутат Ивлев: НАТО не открыли Америку словами о ракетах против флота РФ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не открыл Америку заявлением о применении Киевом ракет НАТО для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, сообщил депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

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