Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не открыл Америку заявлением о применении Киевом ракет НАТО для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, сообщил депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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