❗️ ⚡️США эвакуировали некоторые истребители F-35A с авиабазы Муваффак ас-Салти в Иордании, а также усилили свою систему противовоздушной обороны.
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❗️ ⚡️США эвакуировали некоторые истребители F-35A с авиабазы Муваффак ас-Салти в Иордании, а также усилили свою систему противовоздушной обороны.