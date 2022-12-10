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Участница шоу "Голос. Дети" из Уссурийска попала в команду певицы МакSим

Участница шоу "Голос. Дети" из Уссурийска попала в команду певицы МакSим

В пятницу, 9 декабря, на Первом канале стартовал 10-й сезон шоу "Голос. Дети" (0+). Первой на сцену вышла 11-летняя Стефания Коваленко из Уссурийска.

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