Экстренная помощь вашей обуви этой осенью

Еще вчера вы шагали по лужам уверенно, несмотря на шум дождя, а уже сегодня ваша обувь решила устроить сольный концерт? Скрипит, трещит, хрустит у каблука — такие звуки кому угодно испортят настроение, особенно, если нет времени и денег бежать в мастерскую или в магазин за новой парой.
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