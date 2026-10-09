Экстренная помощь вашей обуви этой осенью

Еще вчера вы шагали по лужам уверенно, несмотря на шум дождя, а уже сегодня ваша обувь решила устроить сольный концерт? Скрипит, трещит, хрустит у каблука — такие звуки кому угодно испортят настроение, особенно, если нет времени и денег бежать в мастерскую или в магазин за новой парой.