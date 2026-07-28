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Психолог Каталина: при постоянных переработках ресурсы не восстанавливаются

Психолог Каталина: при постоянных переработках ресурсы не восстанавливаются

Разовые переработки – это нормальное явление, которое не наносит организму особого вреда. Однако если человек начинает задерживаться ежедневно или несколько раз в неделю, начинает хуже спать, становится тревожным и раздражительным – это сигналы опасного состояния.

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