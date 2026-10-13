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Мировое обозрение

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Россия собрала урожай с большим запасом: Производство зерна превысило потребление на 72,7%

Россия собрала урожай с большим запасом: Производство зерна превысило потребление на 72,7%

Главное в тезисах: Рекордный запас: По данным Росстата, производство зерна в России по итогам 2025 года на 72,7% превысило внутреннее потребление.

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